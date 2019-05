Thiès / Ndèye Ticket Ndiaye Diop : "Sougnou Deuk bi dou mossa tââk, dou mossa amm djaffé-djaffé"

Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, porte-parole du gouvernement, Ndèye Ticket Ndiaye Diop était à la 27ème édition du concours de récital de Coran organisé par le coordinateur du Forum islamique pour la paix, Ahmed Saloum Dieng.

L'occasion a été saisie par Ndèye Ticket Ndiaye Diop pour délivrer le message du Chef de l'Etat, Macky Sall, à toute la communauté musulmane en cette période du mois béni de Ramadan. Aussi, elle a tenu à rappeler que les hommes religieux de la trempe de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne El hadji Malick Sy, Serigne Insa Laye, Baye Niass..., ont beaucoup œuvré pour la paix et la stabilité au Sénégal. " Sougnou Deuk bi dou mossa Tââk. Sougnou Deukk bi dou mossa amm djaffé-djaffé ", a-t-elle signalé. Surtout, ajoutera t-elle, ce legs a très bien été préservé par leurs descendances.

Le porte-parole du gouvernement a magnifié l'initiative de Ahmed Saloum Dieng. Selon elle, cela entre en droite ligne avec un des axes du Plan Sénégal Emergent (Pse). Dans son message, le ministre et porte-parole du gouvernement a sollicité des prières auprès des religieux pour l'atteinte des objectifs du Président, Macky Sall, mais aussi pour un bon hivernage.