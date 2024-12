Thiès : Les acteurs communautaires se penchent sur la prise en charge des violences sexuelles

Le collectif Dafadoy a initié dans la cité du rail un dialogue communautaire et atelier de plaidoyer et d'échanges avec les acteurs communautaires sur la prise en charge des violences sexuelles. Cette initiative entre dans le cadre de la deuxième phase de son projet "Renforcer l'information sur le viol à travers des activités de communication et d'information", en partenariat avec la fondation pour une Justice Sociale.



Ainsi, l'objectif de ces activités s'inscrit dans le cadre de la "célébration de la campagne" des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et il s'agit d'un cadre d'échanges avec les acteurs et les communautés sur les "dangers liés aux violences sexuelles, de réflexion sur les stratégies innovantes de prévention et de prise en charge des cas de viol et de vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie pour une meilleure appropriation..."