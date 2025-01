Thiès - Journée spéciale "Dolel l'Islam" : Le mouvement Thiès D'abord appuie des mosquées et un Daara

Le président du mouvement "Thiès D'abord", Me Habib Vitin, a organisé ce mercredi 08 janvier 2025 une journée spéciale intitulée "Dolel l'Islam". Ainsi, 4 mosquées et un Daara (Idrissa Guèye SOM, Massogui Tall, Sarahole, Djiby Dièye et Daaray Baye Mor), de la commune de Thiès Ouest, ont reçu un appui conséquent de la part de M. Vitin.

Il s'agit de plusieurs tonnes de ciment, des nattes, des ventilateurs, du matériel de sonorisation, des bouilloires en plastique, des enveloppes financières etc... Cette journée a été dédiée à "l’importance des mosquées, des daara et des foyers religieux, qui jouent un rôle essentiel dans la vie spirituelle et communautaire."

L’objectif principal de cette initiative est de renforcer les liens spirituels et communautaires tout en mettant en lumière le rôle central des daara et foyers religieux dans les valeurs portées par le mouvement Thiès D'abord, a indiqué le président dudit mouvement, Me Habib Vitin...