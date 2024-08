Thiès-Deux voies Nguinth: Des malfaiteurs convoyant des bœufs, surpris en pleine matinée...Une interpellation et des tirs de sommation...

Une scène digne d'un film hollywoodien s'est produite hier dans la matinée sur les deux voies Nguinth( Thiès). Dans le cadre d'une opération de filature, les forces de défense et de sécurité ( en civile) ont surpris deux malfaiteurs en train de convoyer des bœufs vers une destination encore inconnue.

Ils avaient chargé le bétail dans un camion et arrivé près des deux voies, ils ont décidé de marquer une pause. Ayant découvert très tôt la planque des limiers à travers le rétroviseur, le premier a très vite sauté du véhicule pour disparaître dans la nature. Et le second quant à lui, a tenté de riposter en brandissant une machette.

Ayant effectué deux tirs de sommation, les limiers ont réussi à le cerner en procédant très vite à son interpellation sous les yeux des riverains. Au finish, le camion a été immobilisé et le malfaiteur embarqué dans un véhicule...