Thiès/ Célébration de la journée de l'enfant africain: Mise en place du réseau national de plaidoyer des enfants

La journée de l'enfant africain( JEA) a été célèbrée aujourd'hui à Thiès. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale pour la protection de l'enfant.



Au Sénégal, cette année marque le dixième anniversaire de la commémoration de la JEA sous le thème " Une éducation adaptée aux enfants et obligatoire pour tous les enfants en Afrique". Ainsi, ledit thème a donné l'opportunité au réseau national des enfants qui a été mis en place de lancer ses activités pour l'amélioration de la protection des enfants en ligne. " Différents réseaux vont être mis en place pour rassembler les jeunes et les adolescents sur des questions cruciales qui les interpellent au niveau de leur communauté mais également au niveau du pays", a déclaré Mamadou Mbaye, directeur des programmes et des parrainages de Child fund Sénégal.



À l'en croire, ces réseaux vont " porter le plaidoyer pour les questions relatives à l'enfant dont l'état civil, l'accès à l'éducation inclusive, le code de l'enfant, le code des Daara, la budgétisation sensible à la protection des enfants etc".



Les collectivités territoriales ont été aussi appelées à participer au fonctionnement des comités communaux de protection de l'enfant à travers leur budgétisation...