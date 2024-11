Thiès - 22ème édition du Forum Islamique pour la Paix : Le message poignant de Cheikh Ahmed Saloum pour des élections apaisées

La cérémonie d'ouverture de la 22ème édition du Forum Islamique pour la Paix s'est tenue ce samedi dans la cité du rail. À l'initiative de son président Cheikh Ahmed Saloum Dieng, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs délégations diplomatiques, notamment du Soudan, de l’Égypte, de la Mauritanie, de l'Université Internationale Al Moustapha de Dakar de la République Islamique d'Iran etc... Les foyers religieux à savoir Ndiassane, Tivaouane, Pire, entre autres.

S'agissant de Touba, le Khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a dépêché son fils, Serigne Souhaïbou Mbacké et Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada a dépêché quant à lui Serigne Abdou Mbacké Mourtada. À cette occasion, le président du Forum Islamique pour la Paix a tenu à délivrer un message à l'endroit de l'ensemble des chefs de parti pour des élections apaisées et une campagne sans tension. Cheikh Ahmed Saloum Dieng a lancé un appel à la paix et à la stabilité pour sauver notre cher pays. Dans la foulée, il a reçu une distinction de la part de "Global Prosperity And Peace Initiative" pour les nombreux services qu'il a rendus en faveur de la paix, la prospérité etc... Le maire de la ville de Thiès était aussi de la partie.