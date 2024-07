Thierno Bocoum : « L’Etat est en train d’asphyxier le secteur privé… ce qui peut tendre à le faire disparaitre… »

Thierno Bocoum, cet après midi, a fait face à la presse et s’est épanché sur le discours du président de la république Bassirou Diomaye Faye tout comme précédemment, Bougane Gueye Dany. Sur la trajectoire économique de l’Etat du Sénégal, le président du mouvement Agir note un manque de transparence. « Ils avaient trouvé un accord de 169 milliards déjà encaissé. Et au mois de juillet il doit toucher 230 milliards. L’Etat du Sénégal a décidé que d’ici 2025, qu’il y ait zéro subvention. Ils le feront de manière progressive. C’est très machiavélique car, ils vont commencer par les grandes entreprises et vont inévitablement créer un manque de compétitivité. Dans ce cas, les entreprises auront des difficultés à l’international » argue Thierno Bocoum qui note que c’est le secteur privé qui peut aider l’Etat, alors que ce dernier tend à le faire disparaitre…







« Nous sommes un pays qui avons découvert du pétrole, nous devons avoir des rentrées d’argent. Maintenant, l’Etat veut accaparer toutes les ressources financières alors qu’il doit de manière inclusive, faire revivre les champions nationaux qui, en retour, sont appelés à contribuer dans l’économie nationale. Nous avons un Etat qui n’est pas transparent. C’est tout à fait injuste pour le peuple sénégalais qui s’est battu pour un changement ».