Thierno Alassane Sall, tête de liste « Sénégal Kessé » : « C’est le Sonko Ousmane du passé qui s’oppose à l’actuel Ousmane Sonko »

Pour la tête de liste de la coalition SENEGAAL KESSÉ, offrir la majorité à ce régime constituerait un risque et une entrave au fonctionnement démocratique. Sur la Rfm dans l'émission Yoon Wi, le leader de LA REPUBLIQUE DES VALEURS commence par expliquer le nom SENEGAAL KESSÉ, donné à la coalition. Pour lui, il est important de toujours bien choisir ses alliés politiques. « L'APR, avec tous ses beaux slogans et l'espoir qu'il avait suscité auprès des populations n'était finalement devenue qu'une déception pour moi. Depuis nous avons décidé de bien repenser nos alliances en politique. Abdoul Mbaye, par exemple, fut mon premier ministre, un homme bien, un véritable patriote. Lors de la confection des listes de la coalition, sa position a été de laisser sa place à la jeunesse. Une décision très sage de l'homme, qui s'est toujours montré à la hauteur de ses engagements. Avec lui et d'autres hommes de valeur, nous avons mis sur pied la coalition “SENEGAAL KESÉ”, pour ainsi rappeler que le pays et ses intérêts sont au dessus de tous », argue TAS.



Sur les mutations politiques et les différentes coalitions, Thierno Alassane Sall est d’avis que les sénégalais risquent de revoir les mêmes configurations comme lors de la précédente assemblée à cause de l'inter-coalition et vont finir tous par se séparer à cause d'intérêts crypto personnels. « Cest “Sonko Ousmane” du passé qui s'oppose maintenant à Ousmane Sonko » , a t-il indiqué .



Concernant les élections législatives, Thierno Alassane Sall insiste sur l'importance de choisir une assemblée de qualité qui pourrait contrôler aisément les agissements du gouvernement avec des députés indépendants qui mettront la patrie devant les exigences de leur parti. «Personnellement, je doute fort, à l'avenir que les parlementaires de PASTEF puissent dire Non à Ousmane Sonko. Selon l’ancien ministre de l’énergie, « le député ne doit pas opposer son veto pour simplement plaire à son camp. Me concernant, l’intérêt général a toujours motivé mes choix à l'assemblée nationale... »