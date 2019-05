Tentative de viol suivie de meurtre sur Binta Camara : Comment la Police a cerné le meurtrier Pape Alioune Fall... (Communiqué Police)

Le samedi 18.05.2019, vers 22 heures, le Commissaire BALDE, Chef du Commissariat Urbain de Tambacounda, a été informé d’un cas de meurtre commis dans un domicile sis au quartier Saré Guilèle de la commune de Tambacounda.



Le déplacement vers le lieu indiqué lui a permis de constater, dans une chambre, le corps sans vie d’une dame identifiée comme suit : Binta Camara née en 1996, qui vivait seule.



Il est ressorti des premières observations que la victime aurait été étranglée par un foulard, trouvé serré autour de son cou.



Les investigations menées sur la scène de crime et autour de l’environnement immédiat ont amené le Commissaire BALDE à conduire le gardien de la maison, au siège du commissariat où il a été gardé à vue.



Une fois sur les lieux à leur tour, les éléments de la Police Technique et Scientifique de Kaolack ont effectué des prélèvements sur la scène de crime et relevé tout indice susceptible de concourir à la manifestation de la vérité.



Poursuivant l’enquête, l’exploitation des résultats des réquisitions faites ont conduit les limiers chez le nommé Pape Alioune FALL, né en 1986 à Tambacounda, menuisier, domicilié au quartier Saré Guilèle.



Les égratignures trouvées sur sa poitrine et sur ses parties intimes ainsi que la découverte d’un caleçon tacheté de sang qui, selon les analyses de la PTS s’est révélé être celui de la victime, ont amené le sieur FALL à avouer son acte. Il reconnaît également avoir agi seul.



La perquisition effectuée dans la demeure du mis en cause qui ne vit pas seul, a permis de découvrir le téléphone portable de la victime soigneusement dissimulé à l’intérieur du matelas qu’il a troué pour la circonstance.



Il a déclaré avoir attendu la sortie du gardien avant de s’introduire dans la demeure et ajouté avoir escaladé après son acte, le mur de la clôture, à l’aide d’une échelle trouvée sur place.















LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

DE LA POLICE NATIONALE