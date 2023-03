Tension politique : « J’invite les acteurs au dialogue » (Mame Abdoulaye Kébé Lahi, guide religieux)

Guide religieux de la communauté Layène, Mame Abdoulaye Kébé Lahi a choisi, le début du mois béni pour s’adresser au peuple sénégalais sur les récentes tensions qui ont secoué le pays. Le religieux qui a d’emblée déploré les scènes de casse et de vandalisme, a invité les acteurs politiques à une concertation inclusive.



« J’invite tous les acteurs au dialogue. Les plus grandes guerres finissent autour d’une table (…) ce qui a semé le chaos dans beaucoup de pays de la sous-région est entré au Sénégal, il faut dialoguer pendant qu’il est encore temps », a déclaré Mame Abdoulaye Kébé Lahi qui s’est également prononcé sur une éventuelle candidature du président Macky Sall.



« C’est au Conseil Constitutionnel d’apprécier et s'il valide cette candidature c’est au peuple de départager le moment venu », a-t-il soutenu.



Le guide religieux n’a pas manqué de saluer les efforts du Chef de l’État Macky Sall qui, soutient-il, a réalisé des résultats probants durant son magistère. Mame Abdoulaye Kébé Lahi n’a pas caché son penchant en faveur du président de la République et entend entièrement le soutenir lorsque sa candidature sera validée par le Conseil Constitutionnel...