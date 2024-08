Témoignage du papa de Maman Aicha: " ils l'ont tué... à quelle fin, on ne sait pas..."

C'est un papa meurtri par la disparition de sa fille, qui s'est prononcé au micro de Bargny Toujours Visible (BTV). Monsieur Ndong, professeur d'anglais est revenu sur les circonstances de la disparition et de la découverte du corps sans vie de Maman Aicha. Il a également évoqué les causes de l'arrestation de la copine de sa fille M.N, qui aurait aidé la police à faire la reconstitution des faits et extraire le corps de Maman Aicha dans une mare au quartier Missirah de Bargny. " Ils l'ont tué, à quelle fin? On ne sait pas...", a martelé le papa de Maman Aicha qui réclame justice. " (...) Elle était une fille studieuse qui faisait toujours partie des trois premiers de sa classe", a témoigné son papa, qui fut également son professeur.



" C'est vers 13h, ce mardi 27 août 2024, après 48h de recherches que la police scientifique, accompagnée d'une ambulance et de la " copine" de la victime , a extrait le corps sans vie de Maman Aicha Ndongue dans une mare au quartier Missirah de Bargny", explique le Papa.



Quid de l'arrestation de la jeune fille, le papa soutient qu'elle était la dernière personne à voir la disparue, mais dans ses explications, elle a refusé d'admettre cette thése, en disant qu' "elle était partie faire un dépôt Wave et Maman Aicha achetait du lait caillé". C'est sur insistance de certains membres de la famille de la défunte et la promptitude de la police qu' elle a décidé d'accompagner la police scientifique effectuer la reconstitution des faits.