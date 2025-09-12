Téléphones, sacs, lunettes, djembés et plateaux de ceebu jën : les objets insolites oubliés par les utilisateurs de Yango au Sénégal


Téléphones, sacs, lunettes, djembés et plateaux de ceebu jën : les objets insolites oubliés par les utilisateurs de Yango au Sénégal
Dans les rues bouillantes de Dakar, de Thiès, de Mbour… les chauffeurs partenaires de Yango ne transportent pas seulement des passagers, ils sont parfois malgré eux, les gardiens des objets oubliés. Bien que le téléphone reste l’objet le plus perdu, oublié, certains objets insolites retrouvés dans les véhicules peuvent surprendre et faire sourire.

Les objets insolites oubliés

Entre 2024 et 2025, la plateforme technologique Yango Sénégal a enregistré 14 286 demandes de restitution d’objets oubliés au Sénégal. Le téléphone occupe la première place, représentant 60 % des cas. Viennent, en second lieu, les lunettes, 12 %, puis les sacs et bagages, 8 %.

Ces informations traduisent un constat : les passagers laissent derrière eux des objets, des biens qui sont utilisés au quotidien.


Quand l’oubli prend une couleur locale


Certaines histoires sortent de l’ordinaire et reflètent la vie sénégalaise dans toute sa diversité. Des chauffeurs ont ainsi retrouvé : un drapeau sénégalais géant, sans doute oublié après une victoire sportive ou une fête nationale ; un plateau de ceebu jën, le plat national, soigneusement recouvert, qui a transformé la banquette arrière en salle à manger roulante ; un djembé et un balafon, témoins de soirées musicales animées ; un boubou sénégalais flambant neuf, prêt pour une cérémonie ; une chaise en plastique, symbole des rencontres conviviales de quartier ; des chapelets musulmans et chrétiens, rappelant la pluralité spirituelle du pays.

Récupération des objets oubliés

Yango Sénégal a mis en place une fonctionnalité pour que les clients récupèrent leurs objets oubliés. Lorsqu’un chauffeur signale un objet, le client reçoit une notification via l’application et peut contacter directement le conducteur pour récupérer son bien. Qu’importe la nature de cet objet.

Alors, pas d’inquiétude si vous êtes étourdis, mais vérifiez bien quand même que vous n’avez rien oublié en quittant le véhicule !
Autres articles
Vendredi 12 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Air Sénégal : Le vol Dakar-Paris HC403 reprogrammé, ce vendredi

Air Sénégal : Le vol Dakar-Paris HC403 reprogrammé, ce vendredi - 12/09/2025

TOUBA EN DEUIL- Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss, s’est éteint.

TOUBA EN DEUIL- Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss, s’est éteint. - 12/09/2025

Casamance : les ex-combattants du MFDC sonnent la cloche, l’État rappelé à ses promesses oubliées

Casamance : les ex-combattants du MFDC sonnent la cloche, l’État rappelé à ses promesses oubliées - 12/09/2025

Niger: des soldats tués lors d'attaques de jihadistes présumés dans l'ouest

Niger: des soldats tués lors d'attaques de jihadistes présumés dans l'ouest - 12/09/2025

Le pétrole baisse face aux craintes d'un trop-plein

Le pétrole baisse face aux craintes d'un trop-plein - 11/09/2025

Attaque israélienne au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être

Attaque israélienne au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être "complices" - 11/09/2025

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro condamné à son procès pour tentative de coup d'Etat

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro condamné à son procès pour tentative de coup d'Etat - 11/09/2025

Thiès- conférence de presse de Sénégal Sunu Yitté: l'ancienne ministre Aminata Lô Dieng tacle sévèrement le régime en place

Thiès- conférence de presse de Sénégal Sunu Yitté: l'ancienne ministre Aminata Lô Dieng tacle sévèrement le régime en place - 11/09/2025

Remaniement ministériel : « Un acte visant à institutionnaliser l'État-Sonko sous l'appellation de

Remaniement ministériel : « Un acte visant à institutionnaliser l'État-Sonko sous l'appellation de "Parti-État" », selon le FDR - 11/09/2025

Nominations de Yassine Fall et de Bamba Cissé : Les FDR expriment leurs inquiétudes

Nominations de Yassine Fall et de Bamba Cissé : Les FDR expriment leurs inquiétudes - 11/09/2025

Ndiassane: La cité religieuse célèbre aujourd'hui la naissance du Prophète( PSL)

Ndiassane: La cité religieuse célèbre aujourd'hui la naissance du Prophète( PSL) - 11/09/2025

Thiès / Remise de matériel scolaire :

Thiès / Remise de matériel scolaire : "Beaucoup d'études[...]ont montré que toutes les populations dont le niveau d'éducation est élevé, ont tendance à être moins enclines à utiliser la violence" (Général Birame Diop). - 11/09/2025

Thiès - remise de matériel scolaire : Guirassy annonce de nouvelles

Thiès - remise de matériel scolaire : Guirassy annonce de nouvelles "orientations" et des "interdictions" dans les écoles pour la prochaine rentrée - 11/09/2025

Présidentielle en Côte d'Ivoire:

Présidentielle en Côte d'Ivoire: "pas de boycott" ni de plan B pour le principal parti d'opposition - 11/09/2025

Thiès / Face aux difficultés de l'école, la section SAES de l'Ensa décrète 72 heures de grève totale

Thiès / Face aux difficultés de l'école, la section SAES de l'Ensa décrète 72 heures de grève totale - 11/09/2025

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République - 11/09/2025

Au Mali, blocus et perturbations imposés dans plusieurs localités par les jihadistes

Au Mali, blocus et perturbations imposés dans plusieurs localités par les jihadistes - 11/09/2025

Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza

Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza - 11/09/2025

‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur...

‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur... - 11/09/2025

Drame à Linguère : un berger retrouvé mort noyé dans les vallées fossiles

Drame à Linguère : un berger retrouvé mort noyé dans les vallées fossiles - 11/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : La cité religieuse appelle à la promotion des

Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : La cité religieuse appelle à la promotion des "bonnes mœurs" et à l'union des cœurs - 11/09/2025

Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans

Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans - 11/09/2025

Cheikh Niang aux Affaires étrangères : L'influence du Sénégal sera renforcée, estime le diplomate Bassirou Sène

Cheikh Niang aux Affaires étrangères : L'influence du Sénégal sera renforcée, estime le diplomate Bassirou Sène - 11/09/2025

Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est

Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est - 11/09/2025

Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État :

Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État : "L'institutionnalisation d’un dispositif de suivi et de monitoring s’impose..." (Djibril Bâ) - 11/09/2025

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam - 11/09/2025

Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… »

Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… » - 11/09/2025

Affaire Bocar Samba Dièye : plus de 7 milliards contestés, la justice sénégalaise face à l’épreuve de la vérité

Affaire Bocar Samba Dièye : plus de 7 milliards contestés, la justice sénégalaise face à l’épreuve de la vérité - 11/09/2025

Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli

Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli - 11/09/2025

Makka Yob (Kaffrine) : Un essaim d'abeilles sème la terreur en faisant plusieurs victimes

Makka Yob (Kaffrine) : Un essaim d'abeilles sème la terreur en faisant plusieurs victimes - 11/09/2025

RSS Syndication