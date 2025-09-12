Téléphones, sacs, lunettes, djembés et plateaux de ceebu jën : les objets insolites oubliés par les utilisateurs de Yango au Sénégal

Dans les rues bouillantes de Dakar, de Thiès, de Mbour… les chauffeurs partenaires de Yango ne transportent pas seulement des passagers, ils sont parfois malgré eux, les gardiens des objets oubliés. Bien que le téléphone reste l’objet le plus perdu, oublié, certains objets insolites retrouvés dans les véhicules peuvent surprendre et faire sourire.



Les objets insolites oubliés



Entre 2024 et 2025, la plateforme technologique Yango Sénégal a enregistré 14 286 demandes de restitution d’objets oubliés au Sénégal. Le téléphone occupe la première place, représentant 60 % des cas. Viennent, en second lieu, les lunettes, 12 %, puis les sacs et bagages, 8 %.



Ces informations traduisent un constat : les passagers laissent derrière eux des objets, des biens qui sont utilisés au quotidien.





Quand l’oubli prend une couleur locale





Certaines histoires sortent de l’ordinaire et reflètent la vie sénégalaise dans toute sa diversité. Des chauffeurs ont ainsi retrouvé : un drapeau sénégalais géant, sans doute oublié après une victoire sportive ou une fête nationale ; un plateau de ceebu jën, le plat national, soigneusement recouvert, qui a transformé la banquette arrière en salle à manger roulante ; un djembé et un balafon, témoins de soirées musicales animées ; un boubou sénégalais flambant neuf, prêt pour une cérémonie ; une chaise en plastique, symbole des rencontres conviviales de quartier ; des chapelets musulmans et chrétiens, rappelant la pluralité spirituelle du pays.



Récupération des objets oubliés



Yango Sénégal a mis en place une fonctionnalité pour que les clients récupèrent leurs objets oubliés. Lorsqu’un chauffeur signale un objet, le client reçoit une notification via l’application et peut contacter directement le conducteur pour récupérer son bien. Qu’importe la nature de cet objet.



Alors, pas d’inquiétude si vous êtes étourdis, mais vérifiez bien quand même que vous n’avez rien oublié en quittant le véhicule !