Télécommunication : Promobile démarre officiellement ses activités d’opérateur du réseau Mvno.

Sirius Télécoms Afrique/Promobile, deux ans après avoir réceptionné son décret N2018-595 du 15 mars 2018 portant approbation de la convention de concession et du cahier des charges de Sirius Télécoms Afrique, l’autorisant à exercer des activités d'opérateur de réseau mobile virtuel (Mvno), est désormais fonctionnel.



En effet, à travers un partenariat noué avec la société nationale de télécommunication (Sonatel), l'opérateur de téléphonie mobile a lancé le démarrage officiel de ses activités d'opérateur du réseau mobile virtuel (Mvno) ce lundi 31 août 2020 à son siège.



Cette convention, a fait savoir Hamadoul Mbackiou Faye, Président directeur général Sirius Télécoms Afrique/Promobile, sera l'occasion pour eux « de mesurer le chemin parcouru, d'en tirer les leçons et de dégager de nouvelles perspectives avec la Sonatel, notre nouveau et illustre partenaire. Elle permettra à Promobile d'opérer sous sa propre marque commerciale (internet, voix et SMS pour sa propre clientèle, ses propres cartes de recharge et ses propres recharges électroniques (Epin) ».



Les produits et services proposés par les 24 agences de Promobile, a précisé Hamadoul Mbackiou Faye, seront distribués dans son propre réseau commercial. L'assistance clientèle sera assurée par son propre call centre dédié.



« Aujourd'hui, notre ambition à travers toutes ces réalisations est de mettre à la disposition des populations des produits et services de qualité adaptés aux réalités et besoins des communautés sénégalaises dans leurs diversités », rappelle t-il.



Selon le Président directeur général de Sirius Télécoms Afrique/Promobile, pour rester dans le rythme et anticiper avec justesse dans une compétition nationale et résolument internationale, Promobile se fera le credo de nouvelles logistiques relationnelles et de coopération émergente avec tous ses partenaires.



« Dans cette activité multiforme et permanente, la responsabilité de chacun s'engage sur la base du projet partagé. Plus que jamais, nous avons besoin d'une forte mobilisation de nos équipes pour conforter la bonne dynamique d'innovation au service des clients auxquels nous devons garantir une qualité de service aux normes des meilleurs standards internationaux ».



Sékou Dramé, Directeur général de la Sonatel a souligné que cette convention est « une première en Afrique de l'Ouest ».

« En ouvrant cette nouvelle du secteur des télécommunications au Sénégal, la Sonatel renforce sa tradition de leadership en restant un pionnier du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la sous région ».



Poursuivant son allocution, le directeur général de Sonatel de noter que « Sirius accédera au réseau 4G+ de Sonatel pour pouvoir lancer ses services. Cet acte pionnier que nous posons permettra de développer un esprit de prospérité partagé pour tous les acteurs de l’écosystème ».



Ainsi, ce partenariat, estime-t-il, permettra à « Promobile d'aller de l'avant après tous ces mois de blocage. Et de développer de nouvelles offres innovantes répondant aux réalités et aux besoins des populations sénégalaises. Cette initiative est une contribution majeure au volet numérique du plan Sénégal émergent ».