Tassette : le maire Mamadou Thiaw et le mouvement 2MDT soutiennent le Pastef 

Le maire de la commune de Tassette, Mamadou Thiaw et son mouvement pour la marche et le développement des territoires (2MDT) ont décidé de soutenir la liste de Pastef lors des législatives prochaines.



L'édile local l'a fait savoir hier lors d'une rencontre avec les membres de cette entité. Et selon lui, il s'agit d'une décision qui a été motivée par la vision de développement portée par le référentiel 2050.



Le maire a salué les premiers actes qui ont été posés par les autorités pour l'avenir du pays…