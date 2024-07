Tandem Diomaye-Sonko : « Le mot Amitié n’existe pas dans le dictionnaire de l’Apr » (Mimi Touré)

Dans une conférence de presse tenue ce mercredi 17 juillet 2024, Mimi Touré candidate recalée par le parrainage, devenue superviseure de la coalition « Diomaye Président », s’attaque vertement à ses anciens frères de parti. Lors de sa prise de parole, elle a magnifié cette relation amicale qu’a évoqué le président Diomaye Faye. Une relation qu’il a entretenu dans la cellule de Cap manuel avec son leader de parti et actuel premier ministre Ousmane Sonko.







Selon, l’ancien premier ministre du président Macky Sall, « le seul programme de l’opposition, c’est le divorce entre Sonko et Diomaye. Cela ne m’étonne pas parce que le mot Amitié est un mot inconnu au dictionnaire de l’Apr. Ils sont toujours en guéguerre entre responsables. Et pis, c’est le président Macky Sall qui attise les flammes de la guerre entre eux. Parfois, il ordonne à un responsable d’aller attaquer l’autre dans la presse » révèle celle qui a accompagné le président Macky Sall durant 11 ans et qui a occupé plusieurs postes de responsabilités au sein de l’Etat.