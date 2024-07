Tamkharite ou Achoura : Les opérations de "Tong-Tong" pour soulager certaines familles...

Dakaractu a assisté à une opération de Tong-Tong à la Sicap Liberté 2, qui consiste à immoler une vache et partager la viande entre voisins et démunis afin de pouvoir préparer convenablement le repas de Tamkharite, généralement du couscous. Ainsi, la Tamkharite ou la fête d'Achoura transcende le simple cadre religieux pour devenir un véritable moment de partage et de cohésion sociale au Sénégal.

Chaque année, la Tamkharite ou Achoura célébrée le dixième jour du mois de Muharram, est un moment de grande ferveur pour les musulmans sénégalais. Cette fête, commémorant des événements clés de l'Islam, allie tradition religieuse et coutumes locales. Au-delà du jeûne et de la prière, elle se distingue par des festins communautaires, des hommages aux ancêtres, symbolisant l'abondance, la solidarité et la piété.