Taekwondo : Le sénégalais Moustapha Kama numéro 1 mondial !

Du haut de ses 26 ans, Moustapha Kama vient de se hisser à la première place dans le classement mondial olympique de la catégorie des -54 kg. Une remarquable perfomance personnelle. Mais aussi collective étant donné que c'est la première fois que pareille exploit est réussi dans le Taekwondo sénégalais.

Grâce à ses médailles d’argent glanées au Maroc et en Belgique, Moustapha Kama totalise 146.62 points. Devant l’Iranien Hidapour Seghalani et l’Espagnol Adrian Vicente Yunta, respectivement deuxième et troisième.



Figurant parmi les combattants sélectionnés dans l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde de Taekwondo à Manchester, sa position de numéro 1 mondial sera décisive pour le tirage au sort de cette compétition qui démarre le 15 mai...