Des clients expriment leur affection particulière pour ces magasins, à l'exemple de Dior, une cliente régulière de Moussa Dabo, qui a déniché un magnifique Getzner bleu à son goût. « On doit se permettre quelques plaisirs tout en demeurant sensés, même en période de fête », remarque-t-elle, consciente des enjeux économiques post-Tabaski. Pour sa part, Moussa Dabo souligne l'importance de la reconnaissance et d'une gestion financière saine en cette époque où les achats impulsifs sont particulièrement tentants. Dans ce contexte d'effervescence, à la fois commerçants et clients s'accordent sur un principe : l'importance de marier élégance et responsabilité. Bien que la Tabaski soit un moment de réjouissance et de convivialité, elle constitue également une opportunité de considérer ses priorités tout en célébrant avec joie et dignité.