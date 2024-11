TOUBA - Pastef accueille à bras ouverts Mafary Ndiaye qui justifie son choix porté sur Déthié Fall et sa décision de voter Sonko

Après l’avoir annoncé en exclusivité sur DakarActu, Mafary Ndiaye vient d’officialiser sa décision de rejoindre Déthié Fall. L’ancien membre du directoire de Rewmi et tête de file à Touba a, en effet, fait face à la presse sous la présence des responsables de Pastef et du PRP du département de Mbacké. Une occasion qu’il a saisie pour rappeler, mis à part le choix porté sur l’ancien candidat à la dernière présidentielle, que sa décision est aussi motivée par les engagements plus d’une fois répétés par les tenants du pouvoir actuel de résoudre les difficultés auxquelles les populations de Touba sont confrontées. « Touba souffre à cause d’un réseau d’assainissement défectueux et incomplet mais aussi à cause d’un manque d’eau potable criard. Nous avons entendu le Président Diomaye et son Premier ministre ministre annoncer des mesures urgentes dans le sens de trouver des solutions, alors quoi faire d’autre si ce n’est de venir leur prêter main forte ? »

Dans sa réponse, Serigne Kosso Sène, Directeur du cadre de vie et de l’hygiène public confiera à son hôte que le Pastef l’accueille à bras ouverts et compte sur des forces politiques comme la sienne pour gagner largement les élections du 17 novembre 2024.