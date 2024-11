TOUBA – Ousmane Sonko venu présenter ses condoléances à la famille de Modou Tall, jeune de pastef décédé sur la route Darou Nahim.

Ousmane Sonko est présentement dans la Cité religieuse de Touba. Le Premier ministre et tête de liste de la coalition Pastef était venu présenter ses condoléances à la famille de Modou Tall, du nom de ce jeune « pastéfien » décédé sur la route de Darou Nahim à l’occasion d’une caravane en perspective des élections législatives. Il était à la tête d’une petite délégation dont des responsables locaux comme Cheikh Thioro Mbacké, Cherif Diop et Serigne Mbacké Faye (qui a récemment rejoint la coalition au pouvoir).



Ousmane Sonko s’est aussi rendu au niveau de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim où séjournent encore deux des 16 blessés. Ces derniers étant toujours internés à cause de la gravité de leurs blessures. Il a été reçu par le directeur de l’institution Moustapha Sourang.



Nos sources nous confient qu’il est aussi attendu chez Serigne Cheikh Saliou Mbacké.