TOUBA- Le discours piquant de Abdoulaye Sylla : « L’Etat n’a rien fait dans la cité … Ils sont là depuis plus de 06 mois et tout le monde en a déjà ras-le-bol ! »

Pour une entrée en matière , Abdoulaye Sylla a réussi le coup. Mbacké lui a réservé une très forte mobilisation avec à la baguette Serigne Fallou Mbacké , Serigne Saliou Sylla , Sokhna Amy Tine et Abdou Aziz Ndiaye. Un meeting ponctué de spectacles animées par des artistes comme Bass Thiounck, Jah Man etc… Une première partie qui a aussitôt fait place aux discours . Celui de la tête de And Bessal Sénégal aura été particulièrement piquant à l’encontre du régime en place . « L’État n a rien fait fait dans cette agglomération. Il ya ni assainissement, ni éclairage et l’on nous bousille les oreilles avec des tintamarres. qui ne finissent pas. Ils n’ont pas encore fait 07 mois et tout le monde a déjà ras-le-bol. Le 17 novembre, il faudra les museler politiquement pour imposer des personnes disciplinées et respectueuses des chefs religieux . Notre première priorité sera de redorer le blason à ses chefs religieux et mettre terme à ces cascades d’insanités dont ils sont victimes ». Abdoulaye Sylla ne manquera pas de rappeler aux populations de Touba- Mbacké qu’il est bien un fils du terroir et qu’il n’a aucune autre ambition de leur servir et d’apporter les solutions à un difficultés de l’heure. Rappelons que la patron de Ecotra a été reçu dans la mi-jour née