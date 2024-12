TOUBA - Guirassy et Cheikh Bass à l’installation du comité de pilotage et de suivi pour la mise en œuvre du nouveau programme scolaire

L’Université Cheikh Ahmadoul Khadim a abrité la cérémonie d’installation du comité de pilotage et de suivi du nouveau programme scolaire adaptable à Touba . Une occasion saisie par les autorités pour insister sur l’importance de l’intégration des enseignements des chefs religieux dont Serigne Touba dans les programmes scolaires afin de former le produit souhaité . Le ministre de l’éducation nationale , Moustapha Guirassy , à la suite du porte-parole du Khalife des Mourides , s’est réjoui de la grande contribution de Touba et de la mobilisation des intellectuels mourides autour de l’objectif.