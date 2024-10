TOUBA - Dr Serigne Modou Bousso Dieng informe le Khalife et son porte-parole de son ambition d’intégrer l’AN et bénéficie de leurs bénédictions

En perspective des élections législatives et dans le souci d’informer le Khalife Général des Mourides de sa volonté de briguer les suffrages des Sénégalais pour intégrer l’Assemblée Nationale, Serigne Modou Bousso Dieng a conduit, samedi, une délégation à Darou Miname. Accompagné de plusieurs chefs religieux, le leader d’opinion et chef de parti a présenté au patriarche ses ambitions avant de recevoir sa bénédiction. Il s’est ensuite rendu chez Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui a, surtout, salué son engagement envers Serigne Touba avant de le féliciter par rapport à l’initiative prise. Cheikh Bass ne manquera pas de prier pour la délégation et de souhaiter que les ambition portées par « la coalition des Valeurs » soient atteintes.