TOUBA- Affaire du bébé de 08 mois plongé dans un bassin à Darou Miname: La maman avoue son imprudence

Dakaractu vous informait de la mort d’un bébé de 08 mois retrouvé noyé dans un bassin à Darou Miname chez ses parents . Nous étions le 06 juillet 2024. Il était clair que l’enfant , au vu de son âge et de la hauteur du bassin ne pouvait pas , à lui seul, finir dans l’eau. C’est d’ailleurs ce qui avait motivé la mise en branle d’une enquête par la police en plus d’une autopsie. Le temps que le dossier soit transmis ou non au parquet , il faut d’abord signaler que la maman de Abdourahmane Ndiaye a parlé. Elle a avoué avoir été imprudente.



« J’ai voulu éviter à l’enfant d’être sous les rayons solaires ou d’être piqué par les fourmis . C’est pourquoi quand j’ai senti le besoin successivement d'aller dans les toilettes et ensuite dans la cuisine pour lui préparer à manger , je l’ai posé sur le rebord du bassin croyant qu’il était sans danger . C’est alors que l’enfant s’est agrippé, à mon insu , sur un récipient rempli d’eau qui traînait là-bas . C’est ce récipient qui l’a projeté dans le bassin. Quand je suis revenu, c’était trop tard . Et je ne me suis affolée . Je suis allée me réfugier dans ma chambre ». Les membres de la famille lui reprocheront de s’être tue pendant tout ce temps occasionnant des commentaires désobligeants . Affaire à suivre…