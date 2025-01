Supposés financements claniques à la DER/FJ / Aida Mbodj solde des comptes : « Sama Juddu Kenn Duko Takal… Ici, il n’y aura point de discrimination »

Lors de la cérémonie de restitution des résultats de la campagne nationale de financement dédiée à l’autonomisation ce matin, le délégué général à l’entreprenariat des femmes et des jeunes ( Der/Fj), a ouvert une brèche pour répondre à ses détracteurs depuis qu’elle est à la tête de la structure de financement et d’accompagnement. Dr Aïda Mbodj devant les responsables des services de la Der/Fj et d’autres partenaires, a signifié que désormais, en termes de financement tout va « redevenir » limpide devant les sénégalais. « Nous avons fait le pari, étant dans l’opposition, que nous allons poser de nouvelles réformes pour la marche des institutions. Il était hors de question de poursuivre cette logique qui consistait à financer à tout-va et sans aucune traçabilité. Donc, il est question de transparence c'est ce que nous faisons et pour cela, il y’a cette touche de digitalisation comme innovation », a t-elle rappelé.





Selon le délégué général de la Der-Fj, ces suspicions jugées claniques sont loin de la réalité: « Je n’accepterai jamais que l’on me rappelle à l’ordre concernant le travail que je fais pour servir le Sénégal. Il n’y a aucun favoritisme dans cette structure. D’ailleurs, je ne connais même pas comment marche l’application qui est chargé de sélectionner les porteurs de projets à financer. Les nouvelles autorités ont indiqué une nouvelle trajectoire et la Der/Fj s’est résolument engagée à la suivre », souligne Dr Aida Mbodj qui balaie d’un revers de main toute accusation sur de supposés financements discriminatoires.