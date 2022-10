« Subvention » pour le mondial 2022 : Orange, l’ANPS et le surprenant chèque de cinq millions FCFA...

Comme dit assez justement l’adage, il vaut mieux être déçu que d’attendre désespérément dans le vague ! Ce mardi 25 octobre, la société de téléphonie Sonatel - Orange, a renouvelé son bail avec la fédération sénégalaise de football, tout en signant un contrat de sponsoring avec la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP.)

Jusque-là rien d’anormal, tout allait pour le mieux dans cette cérémonie officielle aux allures d’After work avec une pointe de solennité. Seulement, avec toutes ces signatures, poses photo et autres bonnes intentions formulées ça et là par les parties prenantes, il aura fallu faire appel à la VAR pour sanctionner d’un carton jaune une faute qui a failli passer inaperçue aux yeux du grand public…

En effet, la fausse note a été enregistrée au moment où le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, a sorti un « gros » chèque de cinq millions de FCFA (rien que ça !) en guise de subvention à l’association nationale de la presse sportive (ANPS), en perspective du mondial Qatar 2022.

Le geste est louable et surtout à pérenniser pour les futures échéances. D’ailleurs, c’est en toute courtoisie qu’Abdoulaye Thiam, président de l’ANPS, reconnaissant, a symboliquement reçu ce soutien financier. « Teranga kénn douko déllo (on ne refuse pas une offrande) » a-t-on pour habitude de dire au Sénégal.

Mais, force est de reconnaître que cette « subvention » reste totalement anecdotique au vu des enjeux de l’heure et de la somme dérisoire (cinq millions !) allouée à ladite association qui pèse quand même assez lourd au niveau du continent voire à l’échelle mondiale. On parle d’une association qui regroupe la quasi-totalité de la presse sportive sénégalaise avec en son sein des journalistes respectables, intègres et de surcroît, de grands professionnels.

Cette aide financière de cinq millions a été davantage une grosse surprise (de mauvais goût) si l’on sait que lors de la dernière coupe d’Afrique des nations, 10 millions de FCFA auraient été injectés par Orange pour accompagner la presse sportive sénégalais. Pourquoi faire largement moins pour le mondial ? Comment expliquer cette baisse considérable ? Comment interpréter cet acte de la part d' Orange ?

Si le sujet est sensible d’autant plus qu’il s’agit d’argent, et que presque personne n’a voulu livrer le fond de sa pensée sur cette question gênante, à la limite tabou. Il est toujours bien de saisir la balle au rebond, prendre son courage à deux mains, pour pointer du doigt ce qui ne va pas.

Parmi les rares personnes qui ont bien voulu mettre une pincée de sel sur Orange, on peut citer François Diouf, journaliste sportif et membre éminent de l’ANPS. Il trouve que : « La subvention donnée par Orange est dérisoire… Je ne sais pas la raison pour laquelle elle (la subvention) a été baissée. On ne sait pas s’il s’agit d’une baisse du chiffre d'affaires de Orange ou d’une quelconque autre raison. Mais, pour une coupe du monde qui est plus coûteuse et plus importante en plus de tout ce que cela représente comme enjeux, c’est incompréhensible. »

Toujours de l’avis de François Diouf, l’administrateur du site Le Journal de Dakar, « Au-delà de l’argent, il faudrait revoir la forme de collaboration en privilégiant la formation des journalistes à travers des séminaires et des ateliers sur les nouvelles technologies et autres… Et aussi essayer de doter les journalistes en matériel (box wifi etc.) on sait tous, les tracasseries que nous avons parfois sur le terrain. » Enfin, il regrettera tout de même ceci : « à chaque fois on attend le dernier moment pour venir donner ces subventions… »

L’un dans l’autre, soit on décide de subventionner pour de vrai, en faisant passer l’aspect communicationnel et marketing en second plan. Soit on se met d’accord pour se lancer dans une vaste opération de séduction grand public. Les règles du jeu doivent être claires et connues de tous !

Entendons-nous sur une chose, la relation entre l’ANPS et Orange a toujours été au beau fixe et le compagnonnage depuis 2004, ne date pas d’aujourd’hui. Seulement dans une relation qui se veut pérenne et solide, les vrais partenaires se disent la vérité dans le blanc des yeux aussi amère soit-elle ! Sportivement….