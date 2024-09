Subvention de l’électricité : « Ce que nous prévoyons avec la Senelec…» (ministre de l’Energie)

Depuis quelques mois, le gouvernement est en train de travailler à diminuer le coût de l’électricité et des hydrocarbures. Ce sont les propos du ministre de l’Energie, du pétrole et des mines qui présidait ce matin le colloque sur la transition énergétique organisée par l’Amicale des Diplômés de l’Ecole Polytechnique de Thies (ADEPT). Aujourd’hui, rassure Birame Souleye Diop, le gouvernement à quelques conclusions favorables concernant la suppression des subventions pour certains bénéficiaires. « Nous travaillons rigoureusement depuis un moment avec la Senelec pour ces corrections pour soulager les populations et leur permettre d’avoir accès à l’énergie à moindre coût. Il faut retenir que les bénéficiaires en ont toujours profité. Mais aujourd’hui, on peut faire un meilleur ciblage. Selon le ministre, le Sénégal est en train de financer des étrangers qui ne contribuent pas au Sénégal. Donc ce ciblage permettra de rationaliser. Ainsi, les conclusions attendues dans les prochains jours seront favorables pour aller vers cette politique de subvention, a indiqué le ministre Birame Souleye Diop.



Il faut rappeler que le FMI dans son dernier rapport, avait recommandé aux autorités à mettre en œuvre des mesures fortes, notamment la rationalisation des exonérations fiscales et la suppression progressive des subventions énergétiques non ciblées et coûteuses, pour assurer un retour rapide à l'objectif de déficit budgétaire et placer la dette publique sur une trajectoire résolument décroissante.