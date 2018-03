Stade Mouhamed V : Les Lions à l’échauffement

Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal sont rentrés aux vestiaires, après la reconnaissance de la pelouse, pour se préparer à l'échauffement.

A leur arrivée ce vendredi à 15h30 minutes au stade Mouhamed V de Casablanca, joueurs et encadreurs n’ont eu que le temps de descendre du bus et de fouler la pelouse. Une courte prière et le préparateur physique des Lions, Teddy Pellerin, a débuté la séance par les étirements. Une fois les muscles décontractés, les joueurs peuvent alors toucher au ballon, avant le coup d’envoi de cette rencontre amicale Sénégal/Ouzbékistan...