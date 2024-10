Droit des femmes et des enfants : l'Association des Juristes Sénégalaises entend renforcer les acquis tout en s’adaptant aux nouveaux défis

À l’occasion de son 50e anniversaire, l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) organise un symposium sous-régional les 22, 23 et 24 octobre 2024 à l’Hôtel King Fahd Palace. Cet événement majeur rassemble des acteurs et actrices engagés dans la promotion des droits des femmes, avec pour objectif de dresser le bilan des acquis et de discuter des perspectives futures sous le thème : « Regards croisés sur l'évolution des droits des femmes : acquis et perspectives ».



Présidé par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Ousmane Diagne, ce symposium entend renforcer les mesures visant à garantir le respect des droits des femmes, tout en s’adaptant aux nouveaux défis.



Lors de son intervention, Madame Aminata Fall Niang, présidente de l’AJS, a rappelé les avancées significatives réalisées au cours des 50 années d’existence de l’association.



« En 50 ans, l’AJS a œuvré pour la promotion et la vulgarisation du droit, notamment celui des femmes et des enfants. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des associations sœurs sur des lois clés comme la criminalisation du viol et de la pédophilie, la parité dans les instances électives, la lutte contre les violences conjugales et l’interdiction des mutilations génitales féminines. »



Elle souligne également que, malgré ces progrès, il reste encore des défis à relever, notamment en matière de sensibilisation et de changement des mentalités.



« Nous devons renforcer l’éducation et la sensibilisation pour que les violences sexistes se réduisent et que la participation des femmes dans les instances de décision soit plus visible. Il est aussi essentiel d’harmoniser nos législations avec les engagements internationaux du Sénégal pour éliminer les lois discriminatoires », a-t-elle ajouté.



Madame Fall Niang a reconnu que, bien que des avancées aient été faites, notamment grâce à l’adoption de lois importantes, il est impératif de poursuivre le travail pour atteindre les objectifs fixés.



« Nous tendons la main à toutes les associations et organisations de la société civile pour que ce travail continue. Les défis restent nombreux, mais avec une synergie d’actions, nous pouvons progresser », a-t-elle conclu.



Dr. Stéphanie Rothenberger, directrice du programme pour la promotion de l'État de droit à la Fondation Konrad Adenauer et co-organisatrice de l’événement, a également tenu à exprimer son admiration pour le travail accompli par l’AJS au cours de ces cinq décennies.



« L'Association des Juristes Sénégalaises a fait un travail extraordinaire au cours de ces 50 ans. C'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ses succès et discuter de l’avenir », a-t-elle déclaré.



Elle a également rappelé l’engagement de la fondation à soutenir la protection des droits des femmes à travers des programmes de formation pour les procureurs nationaux en Afrique et la sensibilisation des citoyens à leurs droits, notamment ceux des femmes.



« Nous nous focalisons également sur la formation des procureurs concernant les crimes internationaux contre les droits des femmes. L’AJS est un partenaire idéal dans cette démarche, car elle est active non seulement au Sénégal, mais dans toute la région », a ajouté Dr. Rothenberger.