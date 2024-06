Souleymane Ndéné Ndiaye sur Mademba Sock : « Kù amoon Pastef la Ci Liguéyam »

L’ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye était également présent ce jeudi lors de l’inhumation de feu Mademba Sock, secrétaire général de l’UNSAS décédé dernièrement à Paris. Tout comme les syndicalistes qui se sont retrouvés au cimetière musulman de Yoff, Souleymane Ndéné Ndiaye reconnait que Mademba était un partenaire social de l’Etat certes, mais ne flanchait jamais quand il s’agissait de la prise en charge des questions syndicales des travailleurs. « J’ai été ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles. Je connais bien Mademba Sock. Lors d’une conférence internationale du travail à Genève, il faisait partie des syndicalistes présents à ce rendez-vous et qui ne passait pas son temps à faire du tourisme. Il était toujours dans les commissions jusqu’à la fin » témoigne l’ancien chef de gouvernement sous Wade, Jules Ndéné, qui salue le courage et la détermination qui l’ont toujours marqué chez le défunt syndicaliste.