Sortie via un jet privé de deux tonnes d’or hors du pays / Abdoulaye Sylla passe 11 h à la DIC, dément et exhibe ses passeports [Exclusif]    

Plus de 11 tours d’horloge passés dans les locaux de la Division des investigations criminelles, Abdoulaye Sylla a, visiblement, vécu, aujourd’hui, un vendredi compliqué.Selon des informations de Dakaractu l’homme d’affaires, patron de Ecotra, était convoqué dans un dossier le concernant et portant sur une supposée sortie illégale d’une cargaison de 2 tonnes d’or hors du pays. Nous étions en 2020.



Auditionné sur P.V. pendant une heure par les enquêteurs (malgré tout le temps passé dans les lieux), Abdoulaye Sylla a été invité à s’expliquer sur cette affaire. Une affaire corroborée par des documents et un manifeste du vol brandi par les enquêteurs.



En des termes plus clairs, Abdoulaye Sylla est soupçonné, en 2020, d’avoir embarqué, sans autorisation légale et au mépris des procédures prévues, 2 tonnes d’or à bord d’un jet privé, muni d’un ordre de mission produit en sa faveur par les autorités de l’ancien régime et avec son nom inscrit sur le manifeste du vol.



Accusations réfutées



Des accusations graves que l’hommeD’affaires balaie d’un revers de la main. Pour lui, dira-t-il, il y a forcément erreur, étant donné qu’entre 2019 et 2022, il ne résidait plus au Sénégal. C’est dans la foulée qu’il brandit ses passeports afin d’attester de la véracité de ses allégations.



Mieux, jamais, ajoute-t-il, de toute sa vie, il ne s’est lancé dans un business où l’or était la matière première. C’est ainsi qu’il nie l’existence d’un ordre de mission provenant du Palais qui lui aurait permis d’effectuer ce voyage. Le cas échéant, fulmine le natif de Diourbel, les documents en question seraient faux, tout comme le manifeste du vol sur lequel son nom serait mentionné.



Affaire à suivre…