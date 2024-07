Sortie médiatique du PR: Abdou Mbow « démonte » les propos de Diomaye et évoque « des faux-fuyants » basés sur un « projet fictif »

Ce samedi, le chef de l’Etat a accordé une interview à la presse nationale pour s’exprimer sur plusieurs sujets d’actualité dans la perspective des 100 jours déjà passés à la tête du Sénégal. Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, après avoir écouté le président du Sénégal, s’est dit profondément déçu de la démarche. L’acteur politique de Thiés dans son intervention sur la Rfm, laisse entendre que, Bassirou Diomaye Faye a raté une belle occasion. « J’aimerai d’abord exprimer ma déception après avoir écouté le président de la République qui a mobilisé une partie de la presse pour aborder des questions de l’heure ».







Selon le député, analysant cet entretien, le Sénégal s’attendait à ce qu’on lui dise où est-ce qu’il (le régime) va, quel est le cap fixé, où est le projet tant invisible qu’il a promis aux sénégalais et comment son premier ministre compte t-il faire pour tenir sa déclaration de politique générale pour qu’au moins, les sénégalais sachent où est-ce qu’ils vont aller ». Mais malheureusement, le chef de l’Etat, estime le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République, « a montré aux sénégalais qu’il n’est pas l’homme qu’il faut à la place qu’il faut car, il a reconnu que le premier ministre peut bien lorgner son fauteuil ». De grâce, s’il n’est pas capable de diriger le pays il n’a qu’à démissionner, organiser des élections anticipées et élire Ousmane Sonko comme il le souhaite. Le président Bassirou Diomaye Faye a montré qu’il n’est pas apte à diriger le pays car considérant que son premier ministre qui a moins de pouvoirs que lui, est plus méritant pour le poste de président » soutient le parlementaire.







Pour ce qui est de l’Assemblée nationale, « ce qu’il a dit ne correspond pas à la réalité », apprend le député. « Il a dit que c’est lui qui a appelé le président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop pour échanger sur la question relative à la révision du règlement intérieur. Je vous dis ici que c’est le bureau de l’Assemblée qui a demandé du président de la deuxième institution de prendre contact avec lui pour discuter de cette question. Donc ce n’est pas son initiative. Ensuite, il justifie la déclaration de Ousmane Sonko qui avait informé vouloir faire sa DPG devant une assemblée populaire si le parlement ne parvenait pas à réintroduire les dispositions du RI avant la date du 15 juillet » regrette le député considérant qu’il est dommage d’entendre une institution cautionner cet acte.







Même son de cloche concernant le foncier. En effet, Abdou Mbow pense que le président Bassirou Diomaye Faye n’a pas de leçon à donner. « Il n’a qu’à nous édifier cette parcelle vendue au ministre des finances. Je pense qu’un président de la République doit avoir de la hauteur devant plus de 18 millions de sénégalais. Il a également abordé la question de l’eau avec cette supposée augmentation des factures d’eau qui serait orchestrée par le régime de Macky Sall. Que des faux-fuyants ! », dénonce le président du GP BBY qui, regrettant que le Sénégal s’achemine vers des heures les plus sombres de son histoire politique, annonce que de manière organisée, ses camarades apporteront les répliques nécessaires.