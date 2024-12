Sonko révèle : « La signature du Sénégal est restée intacte même si elle a légèrement été dégradée »

Dans sa DPG de ce vendredi, le Premier ministre a reconnu que « la signature du Sénégal est restée intacte » malgré ses déballages sur « l’inexactitude des chiffres » publiés par le défunt régime. Toutefois , il reconnaît que cette dernière a été légèrement dégradée. Répondant aux questions des députés dont Abdou Mbow , principalement, Ousmane Sonko a confié que notre pays peut encore aujourd’hui et à tout moment , procéder à des levées de fonds s’il le désirait , non sans accuser des prédécesseurs d’avoir englouti les derniers 600 milliards. « C’est plus de 600 milliards que vous avez bouffés . Les bailleurs étaient d’accord pour qu’on lève cet argent . Cet argent a été levé et englouti par ces gens. Aucun bailleur ne fuit le Sénégal. Nous n’avons pas de problème pour lever des fonds. Si on veut 150 milliards, on reçoit 250. La signature du Sénégal est restée intacte même elle a été légèrement dégradée ». Et c’est sans transition qu’il abordera le rapport de la Cour des comptes. « La Cour des comptes a accusé un retard pour sortir son rapport . Nous sommes plus pressés de voir ce rapport disponible » ...