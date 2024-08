Situation sociale des entreprises de presse: Le CDEPS rectifie la tutelle et l'invite à consulter les vrais statistiques

Lors de son face-à-face avec la presse ce mercredi 21 août 2024, le Conseil des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CDEPS) est revenu sur la sortie du ministre de tutelle concernant la situation sociale des entreprises de presse et c'est pour apporter une précision de taille.



" Le CDEPS reste conscient qu’il y a des efforts à faire, mais trouve inconcevable qu’un ministre de tutelle ne fonde pas son argumentaire sur des statistiques de services étatiques et ne prend en compte qu’un échantillon de 217 journalistes, alors qu’actuellement il y a 2118 personnes qui détiennent la carte nationale de presse sur 2700 demandes".



Le CDEPS de s'interroger en ces termes: " L’État ne disposerait-il pas de services qualifiés pour mener des enquêtes fiables sur la situation sociale des entreprises de presse en termes de contrats enregistrés, de salaires et de cotisations sociales ?"



Avant d'enfoncer le clou: " Le CDEPS dénonce cette manipulation du ministre en charge de la Communication pour créer des tensions et à quelle fin ? – entre employeurs et employés".