Simulation de deux cas de noyade: L'excellente opération de sauvetage des sapeurs-pompiers de Thiès

En marge de la cérémonie d'inauguration de la Piscine Olympique de l'école nationale des sapeurs-pompiers de Thiès, les sapeurs-pompiers de la cité du rail ont effetué une simulation de deux cas de noyade dans une piscine.



Une occasion pour démontrer encore une fois leur professionnalisme dans les moments les plus critiques. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un cas de noyade auquel la moindre erreur peut être fatale pour la victime et même pour son sauveteur.



Le ministre de l'intérieur et sa délégation ont pris part à cette opération de sauvetage impliquant deux victimes, un homme et une femme...