Signature des instances de décisions de nomination et arrêtés d’admission : Les syndicalistes s'en félicitent!

Le respect de l'engagement pris par le gouvernement d'apurer toutes les instances de décisions de nomination et arrêtés d’admission a été hautement salué par les syndicalistes. "On se félicite, il s'agit pour la première fois d'une rencontre, d'une promesse d'un engagement du ministère de l'éducation nationale.



L'engagement c'est de faire en sorte que tout ce qu'il a comme instances soit apuré dans les meilleurs délais. L'engagement a été respecté de fort belle manière", s'est félicité Amidou Diedhiou secrétaire général Sels et cie qui estiment par ailleurs qu'ils restent beaucoup de choses à faire.



Après s'être félicité de cet engagement, indique-t-il, "c'est de renouveler et de rappeler au ministre de l'éducation nationale qu'il a encore d'autres questions qui même si elles ne relèvent pas directement de son domaine concernent effectivement sa gestion.



Il s'agit particulièrement de la question des enseignants décisionnaires, du déficit d'enseignants", poursuivant sur ce déficit d'enseignants, "il se demande: Quelles sont les niches ? Les issues possibles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour arriver à un recrutement conséquent qui peut être profitable au système".