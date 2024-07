Sheikh Alassane Sène à Sonko et Diomaye : « Qu’ils ne regardent pas dans le rétroviseur! »

Le président de la coalition JÀMMI RÉEW MI était invité ce samedi à la cérémonie de dédicace du livre « Phénoménal Général Kara » de Sokhna Dieng Mbacké. Sheikh Alassane Sène, à la fin de la présentation de l’ouvrage au musée des civilisations noires, s’est adressé à la presse, lui confiant quelques mots destinés au nouveau régime.

Pour Sheikh Alassane Sène, la nouvelle équipe doit se pencher sur les urgences et ne pas regarder dans le rétroviseur. « Ils doivent savoir que ce qui est devant eux est plus important et plus urgent pour le Sénégal. Nous sommes dans un pays attractif. Nos richesses sont énormes et nous devons mettre à contribution toutes les énergies pour faire oublier au Sénégal son malheur post-indépendance », a soutenu Sheikh Alassane Sène...