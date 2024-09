Septembre en Or : l'Association "Yayou Tidiane" redonne de la joie aux enfants malades du cancer de l'hôpital Dalal Diam

Dans le cadre de la célébration de "Septembre en Or", mois consacré au soutien, à la lutte et la sensibilisation contre les cancers pédiatriques ou dédiés aux enfants, l'association "Yayou Tidiane" a effectué une activité de sensibilisation à l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye. Dieynaba Nioula Kane et ses membres profitent du "Septembre en Or" pour faire des dons de médicaments cancéreux au service social de la structure sanitaire.

Une occasion pour Dakaractu de s'entretenir avec la présidente de l'Association Yayou Tidiane, Dieynaba Nioula Kane. Cette dernière de revenir sur les circonstances de la création de l'association, la sensibilisation des parents sur les maladies qui touchent les enfants telles que les cancers pédiatriques, l'IMC, l'épilepsie etc...