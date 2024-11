Sénégal - résultats Législatives du 17novembre : la carte complète des députés élus par formations politiques [INFOGRAPHIE]

La Commission nationale de recensement des votes a proclamé ce jeudi les résultats provisoires après le scrutin de dimanche dernier. Le président de la commission, Abdoulaye Ba, a donné en détails, les résultats au niveau de la liste proportionnelle et majoritaire. Pastef est en tête avec au total 130 députés ( 101 députés au niveau des départements et 29 sur la liste proportionnelle) suivi de Takku Wallu 16 députés ( 8 sur la liste proportionnelle et 8 au niveau des départements . La coalition Jam Ak Jariñ de Amadou Bâ se retrouve avec 7 sièges ( 5 sur la liste proportionnelle et 2 au niveau départemental) ,Sam Sa Kaddù en dernier avec 3 députés sur la liste proportionnelle et la coalition : La Marche des Territoires/ Andu Nawlé se retrouve avec 2 sièges (1 sur la liste proportionnelle et 1 au niveau départemental)