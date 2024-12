Sénégal : le Trésor veut une facturation électronique pour éviter la fraude à la TVA.

Pour le budget 2025, le Trésor public va exiger désormais une facturation électronique de tous les services pour éviter toute fraude à la TVA. Parce que Dakar mise beaucoup sur la TVA pour

Améliorer ses recettes. Il s’attend à une hausse. Composée de la taxe sur la valeur ajoutée intérieure et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, la TVA globale est projetée à 1 457,85 milliards de FCFA en 2025 contre 1 354,89 milliards de FCFA dans la LFI de 2024, soit une hausse de 102,97 milliards de FCFA en valeur absolue et 7,6% en valeur relative. Pour l’exercice 2024, la TVA à l'’importation est chiffrée à 759,96 milliards de FCFA. Les projections pour 2025 sont arrêtées à 791,16 milliards de FCFA, soit une évolution de 31,21 milliards de FCFA en valeur absolue et 4,1% en valeur relative. Cette progression s’explique par le bon comportement de la TVA à l’importation. hors pétrole (25,24 milliards de FCFA) et la TVA à l’importation pétrole (5,97 milliards de FCFA).



Quant à la TVA intérieure, cette ligne est projetée à 666,69 milliards de FCFA contre 594,93 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 71,76 milliards de FCFA en valeur absolue et de 12,1% en valeur relative.



Avec la revue "ConfidentelDakar "