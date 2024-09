Sénégal - échanges sur le processus électoral avec le MINT : l’ATEL exige l’annulation des décrets et quitte la salle.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a invité les partis politiques et les coalitions pour échanger sur le processus électoral en perspective des élections législatives anticipées. Mais ce sera sans l’Alliance pour la transparence des élections (ATEL) qui, par la voix de son porte-parole, Oumar Sarr, a quitté la salle où les discussions sont prévues. « Vous avez pris des décrets pour organiser les élections sans concertation ». Aussi, il y a des questions préjudicielles à prendre en compte. Nous voulons savoir si la discussion que nous comptons mener avec vous nous amènera à reporter les décrets déjà pris pour élargir les échanges et trouver ensemble des consensus. Ceci est inédit. « Nous avons toujours discuté de processus avant de prendre une quelconque décision », a dénoncé Oumar Sarr devant le ministre Jean-Baptiste Tine. Ce dernier réplique : « M. Sarr, ce qui nous amène ici, c’est la discussion que nous voulons mener avec les acteurs sur tout le processus. » Nous avons différents points à aborder aujourd’hui et nous prenons en compte vos préoccupations. Ceci étant, nous aviserons le président de la république de l’aboutissement de nos échanges sur le processus ». Ce qui n’a pas convaincu les membres de l’ATEL qui ont quitté la salle, laissant le ministre de l’Intérieur poursuivre le programme avec les autres partis.