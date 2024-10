Sénégal-Thierno Boucoum et Anta Babacar remontés suite à l’arrestation de l’opposant Bougane Gueye à Bakel : « Cette dictature ne passera pas »

En partance pour Bakel dans le but de rencontrer les sinistrés de la crue du fleuve Sénégal, Bougane Gueye Dany, membre de la coalition Sàm Sa Kàddu, a été interpellé et arrêté par la gendarmerie locale à une dizaine de kilomètres de la région. « On nous empêche d’accéder à Bakel ». Ils nous ont malmenés et Bougane a été arrêté. Nous nous sommes déplacés au nom de la coalition Sàmm sa Kàddu pour secourir et apporter notre solidarité aux sinistrés. Cette dictature ne passera pas dans ce pays parce que nous sommes tous des Sénégalais et on ne peut pas nous refuser ce droit d’entrer dans cette localité et de compatir à la douleur des populations. Nous dire que c’est parce que le président de la République est à Bakel est un prétexte fallacieux. » regrette Thierno Bocoum. Également, Anta Babacar Ngom reste ferme sur sa position : « Nous n’allons pas bouger d’ici et nous allons nous rendre à Bakel à la rencontre de ces familles. » C’est exactement ce genre d’actes que nous avons combattu il y a quelques années face au régime de Macky Sall. Nous n’allons pas accepter que ces nouveaux dirigeants fassent de même ! « C’est inacceptable », a dénoncé la présidente du mouvement ARC.