Sénégal/Répression de la cybercriminalité : 8 personnes arrêtées par Interpol dans le cadre d'une escroquerie d'une valeur de 3 milliards 700 millions FCFA

Dans le cadre d'une opération de répression de la cybercriminalité dénommée "Serengeti", Interpol, en collaboration avec la police nationale, a arrêté au Sénégal huit personnes, dont cinq ressortissants chinois, dans le cadre d'une escroquerie en ligne de type Ponzi d'une valeur de 3 milliards 700 millions FCFA.



Selon le secrétaire général d'Interpol, Valdecy Urquiza, il s'agit « des escroqueries de marketing à paliers multiples aux fraudes à la carte de crédit à l'échelle industrielle, le volume et la sophistication croissants des attaques de cybercriminalité sont très préoccupants ».



Ainsi, durant l'opération qui s'est déroulée du 2 septembre au 31 octobre 2024, dans 19 pays d'Afrique et ciblant plusieurs criminels financiers, souligne le secrétaire général, "Interpol a identifié 35 000 victimes, avec des cas liés à près de 193 millions de dollars américains (153,4 millions de livres sterling) de pertes financières dans le monde, affirmant que les autorités policières locales et les partenaires du secteur privé, y compris les fournisseurs d'accès Internet, ont joué un rôle clé dans l’opération", fait-il savoir .