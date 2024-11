Sénégal-Partenaire du Ministère de l'hydraulique dans le Projet GTE : SINOHYDRO assignée en justice par OTD Investissement pour non paiement de commission

Ayant signé un partenariat avec le Fonsis pour l'exécution du Projet de Grand Transfert de l'Eau (GTE), en collaboration avec le ministère de l'hydraulique et de l'Assainissement, la société Chinoise, SINOHYDRO/HYDROCHINA dont la maison mère est POWERCHINE, est en contentieux avec un Sénégalais Ousmane Thioye Diène, représentant la société OTD Investissement.

Selon les explications de ce dernier, en tant qu'intermédiaire dans la conclusion de divers contrats entre la société POWERCHINA (SINOHYDRO/HYDROCHINA) et des projets majeurs au Sénégal ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, il devait recevoir des commissions.

"Cela fait suite à la signature, avec Monsieur Ju Hunde, alors Vice-Économiste et Directeur Général du Premier Département des Affaires d'Outremer de la société Power China, d'un accord de principe lui confiant la responsabilité de fournir à notre partenaire toutes les informations pertinentes relatives aux projets FELOU, GOUINA et éventuellement KOUKOUTAMBA, entre 2012 et 2013". Jusqu'à présent, seule la somme de onze millions huit cent mille (11 800 000) FCFA , a été perçue sur des commissions attendues de 10 milliards de FCFA. L'affaire qui remonte à 2012, a été amenée devant la justice et le délibéré est prévu le 6 décembre 2024. M. Diène donne "un délai d'un mois, soit jusqu'au 06/12/2024 pour résoudre le contentieux coïncidant avec la date de délibération concernant l'affaire qui affecte nos relations".