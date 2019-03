Sénégal/Madagascar : Une Fan Zone à la Place de France pour pallier la cherté des billets d'entrée

Le match Sénégal/Madagascar du 23 mars prochain est probablement le prochain événement sportif pour lequel il sera difficile d'obtenir un ticket. C’est finalement à 8.500 places qu’auront droit les supporters, selon le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor. Tout en expliquant qu’il n’y aura pas de place pour les petites bourses.



Un Comité régional de développement (CRD) convoqué aujourd'hui par le gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy, a eu lieu dans la salle de conférence de la Gouvernance. Et la première mesure pour les Fédéraux serait, entre autres, de «décourager» les férus, en jouant sur un levier, à savoir éviter les «prix populaires» pour l’entrée au stade.



Pour pallier la cherté des billets d'entrée, une fan zone dédiée aux supporters va être installée sur la Place de France rebaptisée Promenade des thiessois. Les supporters peuvent d'ores et déjà participer aux nombreuses animations qu'elle propose. Le match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 sera retransmis en direct sur écran géant. La Place de France s'habillera, le 23 mars prochain, aux couleurs nationales, a annoncé mardi la mairie de Thiès...