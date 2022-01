Sénégal-Guinée Équatoriale (3-1) : Ambiance à la fan-zone du monument de la Renaissance après la victoire des Lions.

Plusieurs centaines de supporters étaient massés, ce dimanche, autour de l’écran géant, installé par SD Consulting en partenariat avec la RTS.



Un spectacle magique pour les familles venues de partout, pour regarder le match de quart de la CAN Cameroun 2021, opposant le Sénégal à la Guinée Equatoriale 3-1.



À chaque but, des cris de joie, et des chants entonnés à pleins poumons. Jeunes, enfants, et les filles surtout, très nombreuses à être venues, déguisées, hurlant, entre copines, à chaque but.



Pour ceux qui ont eu la chance d’être aux côtés des supporters de Allez Casa, l’ambiance a été à la hauteur de l’événement.



Du côté du public, on ne regrette pas d’être venu et d'avoir entrepris un long trajet dans les transports en commun.



On a entendu des applaudissements à chaque occasion des Lions. Face au vent frais, les garçons torse nu, ont tenu leurs petits drapeaux pendant les 90 mn du match.



Au dernier coup de sifflet, la foule exulte et se presse devant les caméras pour hurler. On est en demi-finale !