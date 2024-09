Sénégal / Economie : le service de la dette estimé à 8125 milliards de FCfa entre 2025 et 2027 (Sika Finance)

Après le rapport provisoire du Fonds Monetaire International (FMI) sorti ce 13 septembre 2024 qui alerte sur la situation alarmante du Sénégal, le journal Sika Finance a fait une estimation du service de la dette. Il s'agit des remboursements du capital emprunté et du paiement des intérêts dont le montant total est de 8125 milliards de FCFa, soit 13,65 milliards de dollars entre 2025 et 2027.



Le journal indique que les remboursements de cette dette vont atteindre 1316 milliards de FCfa en 2025 et 1858 milliards de FCfa en 2026 et enfin 1598 milliards de FCfa en 2027. Toutefois, elle doit connaître une croissance significative en raison du début de remboursement de l'Eurobond 2028 en euros pour 218,65 milliards de FCfa sur les trois prochaines années, renseigne Sika Finance.