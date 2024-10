Sénégal – Arrestation de l'opposant Bougane Gueye à Bakel : son avocat annonce une plainte contre la Gendarmerie 

Après une audition qui a duré plusieurs heures, ce dimanche 20 octobre 2024, Bougane Gueye a été interrogé par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Bakel, en présence de son avocat, maître El Hadji Diouf.



Bougane est accusé de rébellion et de refus d’obtempérer. À l’issue de cette audition, Maître Elhadji Diouf a annoncé que son client sera déféré au procureur de Tambacounda. Cependant, il a aussi indiqué que Bougane portera plainte contre la Gendarmerie pour diffamation.



Dans sa déclaration, Maître Elhadji Diouf a expliqué que Bougane Gueye considère que le communiqué émis par la gendarmerie constitue une grave diffamation, et il a décidé de porter l’affaire devant la justice. « Bougane a décidé de porter plainte contre les auteurs de ce communiqué, qui l’ont diffamé. » Ce communiqué constitue une diffamation pure et simple, et nous allons déposer une plainte contre la gendarmerie, voire même les autorités plus haut placées. « Nous voulons savoir qui est derrière ce communiqué et qui a pris la décision de ternir l’image de mon client », a déclaré l’avocat.



Interpellé sur la défense de son client, Maître El Hadji Diouf a salué la prestation de Bougane Gueye, affirmant qu’il a su démonter toutes les accusations portées contre lui avec assurance. « Bougane s’est défendu brillamment, il a démonté toutes les accusations gratuites, infondées et insensées. » Il a été à l’aise face à ces accusations mensongères. » A-t-il affirmé.



La suite de l’affaire se jouera devant le procureur de Tambacounda, où Bougane Gueye devra répondre des accusations de rébellion et de refus d’obtempérer.