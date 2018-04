Sénégal/6ème édition du Congrès Internationnal des sciences de Gestion : Ces SERGe Days vont permettre au monde de la recherche de se pencher sur ce qu’est la PME et les défis qu’elle doit relever … (Idrissa Diabira)

La cérémonie d’ouverture officielle de la 6ème édition du congrès International des sciences de Gestion-SERGe Days 2018 s’est déroulée ce jour à l’École Supérieure Polytechnique de Dakar ESP, sous la présidence du directeur de la recherche scientifique et du Directeur Général des ADEPME.



Les SERGe Days sont des rencontres scientifiques de haut niveau qui réunissent des sociologues, des anthropologues, des économistes et des gestionnaires d’Afrique et d’ailleurs dans le but de susciter des échanges fructueux en vue de mettre à la disposition des entreprises des outils de management utiles. Ainsi, le thème de cette année porte sur les très petites, petites et moyennes entreprises en Afrique … Les SERGe Days sont organisés par l’association Sénégalaise des Sciences de Gestion (ASSG) en partenariat avec l’ESP et l’institut Supérieur de Management ISM …