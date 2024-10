Sécurité nucléaire : Des structures nationales outillées sur les mesures de prévention et de protection contre les menaces internes par l'ARSN

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), en collaboration avec l'autorité sénégalaise de Radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires (ARSN) a organisé un atelier national de formation sur les mesures de prévention et de protection contre les menaces internes qui se déroule du 21 au 25 octobre 2024.

L'objectif est de familiariser les participants avec les mesures de sécurité qui permettent de faire face aux menaces internes, notamment le retrait non autorisé de matières radioactives (vol), le sabotage et la cybersécurité dans les installations contenant ces matières.



Selon la directrice de l'ARSN, Ndèye Aram Boye Faye, cette formation est destinée aux structures nationales et aux utilisateurs des sources pour pouvoir les sensibiliser sur l'importance de mettre en place des mesures préventives et de protection contre les menaces internes. Elle avance qu'en matière de sécurité, l'on peut être menacé de l'extérieur comme de l'intérieur. Cependant, la menace interne est importante parce qu'au sein de nos organisations, il peut y avoir des personnes qui sont des menaces parce qu'elles ont des motivations de plusieurs ordres et le plus dangereux est que ce sont des personnes qui connaissent le Système.

C'est pourquoi, ces menaces sont beaucoup plus difficiles à contrer que les menaces externes. C'est ce qui explique pour elle, la pertinence de cet atelier pour informer les structures qui utilisent ces sources. Pour motif, elles sont plus nombreuses et quand on commence à entrer dans l'exploitation du pétrole et du gaz,il y a beaucoup de structures qui exercent dans le contrôle non destructif.C'est-à-dire qui font de la radiographie industrielle. De la même façon qu'on fait de la radio des personnes, on fait la radiographie des métaux.

Donc, l'ARSN a l'obligation de contrôler l'utilisation de ces sources. Ces sources sont dangereuses parce qu'on les déplace d'un chantier à l'autre. Aussi, les personnes qui les utilisent doivent être des personnes de confiance. À l'exemple du contexte sécuritaire dans le Sahel, il n'est pas exclu que des personnes puissent prendre ces sources là pour traverser notre frontière et commettre un acte malveillant.

Les matières nucléaires radioactives sont des matières qui sont utilisées dans plusieurs secteurs d'activités dans notre pays partant de la médecine, l'industrie, la recherche et l'enseignement à beaucoup d'autres secteurs. "Pour la santé, nous sommes dans le mois d'octobre rose, quand on détecte le cancer et qu'on veut le traiter par la radiothérapie, on utilise des sources radioactives", ajoute-elle.



En définitive, le professeur Ndèye Arame Boye Faye a interpellé le gouvernement du Sénégal pour le décret d'application de la loi adoptée en 2021 afin de prendre des mesures de coercition.